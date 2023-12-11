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Yaşam 3 hastane hakkında suç duyurusu! İnanması güç topuğundan 37 santim tel çıktı!
Yaşam

3 hastane hakkında suç duyurusu! İnanması güç topuğundan 37 santim tel çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 12:32:00 -
3 hastane hakkında suç duyurusu! İnanması güç topuğundan 37 santim tel çıktı!

58 yaşındaki Nazike Kandemir’in ayak topuğundan 37 santim uzunluğunda tel çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Nazika Kandemir'in sağ ayak topuğunun üstünden 37 santimetre uzunluğunda tel çıktı. Daha önce geçirdiği operasyonlarda bir ihmal olup olmadığının tespiti ve telin nereden geldiğini bulmak için Kandemir, savcılığa ikisi özel üç hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Meke Mahallesi'nde yaşayan Nazika Kandemir, evde oturduğu sırada topuğunda bir ağrı hissetti. Ağrının geldiği bölümden tel çıktı. Bu şekilde bir telin kendi kendine çıkmasına ve hatta bacağında olmasına bir anlam veremeyen Kandemir ve ailesi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede Kandemir’in ayaktan 37 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı. Ardından çekilen röntgende Kandemir'in ayağında 5 parça halinde başka tellerin olduğu ortaya çıktı.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu

Telin nereden geldiğini bulmak için ikisi özel olmak üzere hastane yönetimleri ile görüşen aile bir cevap alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nazika Kandemir, “Bu olay olmadan önce ayağımda kaşıntı ve bazen ağrı hissediyordum. Bir anda bu tel çıktı. Hastaneye gittik, ayağımda 5 parça halinde başka tellerin de olduğu söylendi. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Fakat bu telin nereden geldiğini öğrenmek, bir ihmal varsa ortaya çıkmasını istiyorum” diyerek avukatı kanalıyla olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

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