  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı! Kaçak general yakalanıp teslim edildi! Ağır suçlardan yargılanacak PKK'nın teslim edeceği silahların akıbeti belli oldu! Türkiye’nin ihmal edilen beka meselesi: Genç kuşağın yüzde 40’ı evliliği düşünmüyor! Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek Petrol devi Rusya'da akaryakıt krizi! İthalat başladı, yakıt standardı düşürüldü Trump’tan İran’a karşı ‘ekonomik savaş’ ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti İsrail artık gizlemiyor! 'Hedefimiz Türkiye' 20 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 20 Ağustos 2024: Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatı (Gazeteci-Yazar)
Dünya Maden faciasında can kaybı artıyor: Toprak yüzlerce kişiyi böyle yuttu
Dünya

Maden faciasında can kaybı artıyor: Toprak yüzlerce kişiyi böyle yuttu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Maden faciasında can kaybı artıyor: Toprak yüzlerce kişiyi böyle yuttu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırındaki Zamboye köyünde geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte şimdiye kadar 107 madencinin cesedine ulaşılırken, toprak altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dev toprak kütlesinin işçileri yuttuğu tüyler ürperten anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) Kamerun sınırına yakın Zamboye köyü çevresinde geleneksel yöntemlerle işletilen denetimsiz bir altın madeninde felaket yaşandı. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devasa bir göçük meydana geldi.

Bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, toprağın kütleler halinde kayarak madende çalışan onlarca insanı adeta yuttuğu dehşet anları net bir şekilde görüldü. Panik anlarının yaşandığı olay sonrası bölge adeta can pazarına döndü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarın ardından bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri devasa toprak yığının altında kalan madencilere ulaşmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabaları sonucu şu ana kadar göçük altından 107 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında hâlâ çok sayıda madencinin bulunduğu değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaşanan facianın ardından açıklamada bulunan OAC Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine başsağlığı diledi

Ülkede güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu denetimsiz ve ilkel şartlarda işletilen altın madenlerinde sık sık ölümlü göçükler meydana geliyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23