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Tarih 20 Ağustos 2024: Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatı (Gazeteci-Yazar)
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20 Ağustos 2024: Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatı (Gazeteci-Yazar)

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20 Ağustos 2024: Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatı (Gazeteci-Yazar)

Vefatının 1. yıl dönümünde akademisyen, yazar ve mütefekkir Ersin Nazif Gürdoğan’ı rahmetle yâd ediyoruz.

Ersin Nazif Gürdoğan, 1945 Mihalıççık-Eskişehir’de doğdu. Ortaokulu Mihalıççık’ta, liseyi Eskişehir’de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Erzurum AÜ İşletme Fakültesine asistan oldu (1972).

Buradan 1976’da AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesine geçti. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı (1975). 1987’de doçentliğe, 1994’te profesörlüğe yükseldi.



Suudi Arabistan’da Kral Abdülaziz Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulundu (1981-1984). İstanbul’da finans kurumlarında çalıştı. Fatih, Marmara ve Kırıkkale Üniversitesine ders verdi. Değişik dergi ve gazetelerde yazıları çıktı.

Kaleme aldığı kitapları, akademik çalışmaları ve konferanslarıyla ilgiyle takip edilen ve takdir toplayan Prof. Ersin Nazif Gürdoğan, 20 Ağustos 2024 günü 79 yaşında hayatını kaybetti.



Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, akademisyen, yazar ve mütefekkir Gürdoğan’ın gerek akademik gerek ise yaşama dair rehber olacak önemli çalışmaları bulunuyor… Gürdoğan, Üsküdar Üniversitesi tarafından 2020 yılında düzenlenen 5. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri Töreninde ödüle layık görülmüştü.

Eserleri:

Üretim Planlamasına Doğrusal Programlama (Doktora tezi, 1981), Teknolojinin Ötesi (1985),
Ticari ve Sosyal Açıdan Proje Değerlendirme Yöntemleri (1987),
Kültür ve Sanayileşme (1987), Hicaz’dan Endülüs’e (Gezi Notları, 1989),
Kirlenmenin Boyutları (Denemeler,1989),
Görünmeyen Üniversite (Mehmed Zahid Kotku’nun hayatından hareketle tasavvufun modern toplumdaki yerini ve önemini tartışır, 1993),
Zamanı Aşan Şehirler (Buhara, Semerkand, Taşkent, Bakü ve Şeki gezi notları, 1994),
Günler Akarken (Denemeler, 1996), Yeni Roma (Denemeleri, 2003).

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