Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

AYLAR ÖNCE SAĞ KURTULMUŞ: Hayatının baharında yaşama gözlerini yuman Ceyda Yakova ile ilgili ortaya çıkan bir diğer detay ise olayın yürek burkan boyutunu gözler önüne serdi. Genç fenomenin motosiklet tutkusu uğruna daha önce nisan ayında da bir trafik kazası geçirdiği ve o tehlikeli kazayı sağ atlatmayı başardığı öğrenildi.