Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi
Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Ceyda Yakova, Şile Yolu'nda geçirdiği feci motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazadan sadece 2 dakika önce yol kenarında dinlendiği öğrenilen genç kızın viraja hızlı girince hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Nisan ayında da ölümden döndüğü ortaya çıkan Yakova'nın, takipçisinin "Hız kes, kalbim dayanmıyor" uyarısına "Engelliyorum" yanıtını verdiği paylaşımı ise yürekleri dağladı.