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Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

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Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Ceyda Yakova, Şile Yolu'nda geçirdiği feci motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazadan sadece 2 dakika önce yol kenarında dinlendiği öğrenilen genç kızın viraja hızlı girince hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Nisan ayında da ölümden döndüğü ortaya çıkan Yakova'nın, takipçisinin "Hız kes, kalbim dayanmıyor" uyarısına "Engelliyorum" yanıtını verdiği paylaşımı ise yürekleri dağladı.

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Foto - Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

Sosyal medya platformlarında motosiklet tutkusunu yansıttığı içeriklerle geniş bir kitle tarafından tanınan 22 yaşındaki Ceyda Yakova, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. 17 Ağustos tarihinde meydana gelen kazanın ardından yaşamını yitiren genç içerik üreticisinin vefatı; ailesini, yakın arkadaşlarını, spor dünyasını ve binlerce takipçisini derin bir hüzne boğdu. Yakova'nın cenazesi, 18 Ağustos'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

#2
Foto - Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

Paylaştığı motosiklet sürüş videolarıyla kısa sürede büyük bir beğeni toplayan ve fenomen haline gelen genç isim, içeriklerinin merkezine koyduğu bu tutkuyu takipçileriyle sürekli paylaşıyordu.

#3
Foto - Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

Ancak Yakova'nın tek ilgi alanı motosiklet değildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan genç kız, aynı zamanda başarılı bir voleybol geçmişine sahipti. Bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü'nün formasını giyerek parkelerde mücadele eden Yakova'nın acı kaybının ardından, hem mezun olduğu üniversite hem de eski spor kulübü duydukları üzüntüyü dile getiren taziye mesajları yayımladı.

#4
Foto - Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

KAZADAN 2 DAKİKA ÖNCE DİNLENMİŞ Kazadan 2 dakika kadar önce yol kenarında tek başına oturup dinlendiği öğrenilen Ceyda Yakova'nın Şile Yolu Darlık mevkisinde viraja hızlı girdiği motorun arka tekerleği kayınca dengesini kaybettiği öne sürüldü.

#5
Foto - Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

AYLAR ÖNCE SAĞ KURTULMUŞ: Hayatının baharında yaşama gözlerini yuman Ceyda Yakova ile ilgili ortaya çıkan bir diğer detay ise olayın yürek burkan boyutunu gözler önüne serdi. Genç fenomenin motosiklet tutkusu uğruna daha önce nisan ayında da bir trafik kazası geçirdiği ve o tehlikeli kazayı sağ atlatmayı başardığı öğrenildi.

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Foto - Fenomen Ceyda Yakova’nın acı sonu: Tutkunu olduğu motoruyla can verdi

"HIZ KES" UYARISINA BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ: Ceyda Yakova'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabındaki eski bir paylaşımına yapılan yorum da yeniden gündeme geldi. Yakova'nın yaklaşık 4 ay önce motosiklet sürüş videosunun altına gelen, "Hız kes ya da beni engelle, görmeyeyim, kalbim dayanmıyor" yorumuna, "Engelliyorum, aşkım" cevabını verdiği görüldü.

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