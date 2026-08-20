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Bal gibi ve içi kıpkırmızı karpuz nasıl seçilir? Karpuza vurmak artık mazide kaldı uyarısı... Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu Boşalan batarya birkaç dakikada değişebilecek! Çin’den piyasaya 335 bin TL'ye otomobil Ne tavsiye ne itaat işe yarıyor! Alfa ve Z kuşağı çocuklarıyla iletişim nasıl kurulur? Danimarka'nın sır dolu Erzurum planı: 93 yıllık belge ortaya çıktı Devreye giren başkan orta yolu bulacak! Kartal-Asansio krizine Yıldırım neşteri 7 bin 300 kişi can verdi Sıcaklar o ülkeyi fena vurdu İşte çamaşır yıkarken yapılan en büyük hata! Renkleri canlı, kokusunu taze tutan o püf nokta! Okan Buruk'ın yeni kadro planlamasında yer bulamadı ve... Bavulunu topladı: Galatasaray'da ayrılık kesinleşti Gizemli sözler: Olay sözler geldi: Fatih Terim yıllar süren sessizliğini bozdu
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Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

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Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Yeni sezonda atv’de yayına girecek olan Bozdağ Film imzalı yeni dizi Aşk ve Taht’ın ilk görüntüleri geldi.

#1
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Selçuklu’yu tarihin doruklarına yükselten Sultan Alaeddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina’nın düşmanlıktan aşka uzanan gerçek hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, yayınlanan ilk görüntüleriyle büyük merak uyandırdı.

#2
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Fotoğraflar, paylaşılmasının ardından sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak milyonlarca kez tıklandı; on binlerce beğeni ve yorum alarak gündemin konuşulan başlıkları arasına girdi.

#3
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan’ın kaleme aldığı Aşk ve Taht; Anadolu Selçuklu Devleti’nin en çalkantılı dönemlerinden birinde, zindandan tahta uzanan bir hükümdarın yükselişini, büyük bir aşkı ve sarayın derinliklerinde verilen amansız iktidar mücadelesini konu alıyor.

#4
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas’ın paylaştığı dizi; yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle ölümüne bir taht savaşına giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin yaraları ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina’nın hikayesini merkezine alıyor.

#5
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Dizinin görkemli atmosferi, güçlü karakter dünyası, saray entrikaları ve savaş meydanlarına uzanan büyük hikayesi dikkat çekti.

#6
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Konya Sarayı’nın ihtişamlı duvarları ardında yaşanan iktidar mücadelesi, haremde kurulan ittifaklar, gizli hesaplar, intikam duygusu ve aşkın dönüştürücü gücü, Aşk ve Taht’ın görkemli ve entrikalarla örülü dünyasını derinleştiriyor.

#7
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Konya saraylarından Akdeniz’in görkemli limanlarına, Alanya surlarından Anadolu’nun savaş meydanlarına uzanan hikâye; devlet aklını, aile içi hesaplaşmaları, saray ve harem entrikaları ile unutulmaz bir aşkı aynı hikâyede buluşturacak.

#8
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

Güçlü oyuncu kadrosu, yüksek prodüksiyon kalitesi ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, yakında atv’de izleyiciyle buluşacak.

#9
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#10
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#11
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#12
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#13
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#14
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#15
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#16
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#17
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

#18
Foto - Mehmet Bozdağ'ın son bombası... Aşk ve Taht’tan ilk görüntüler geldi! İşte konusu

İşte diziden ilk görüntüler...

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