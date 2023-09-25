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Spor 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-25 17:53:00 -
3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre maçları yönetecek hakemler Abdulkadir Bitigen, Ümit Öztürk ve Zorbay Küçük olacak.

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre maçları yönetecek hakemler Abdulkadir Bitigen, Ümit Öztürk ve Zorbay Küçük olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak erteleme maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

26 Eylül Salı:

20.00 İstanbulspor-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem Abdulkadir Bitigen olacak.

27 Eylül Çarşamba:
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20.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş maçında düdük çalacak hakem Ümit Öztürk olacak.

28 Eylül Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçında düdük çalacak hakem Zorbay Küçük olarak belirlendi.

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