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Yerel 3 günlük Gülistan bebek ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Yerel

3 günlük Gülistan bebek ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:54:00 -
3 günlük Gülistan bebek ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Mardin'de doğumsal kalp hastalığı tanısı konulan 3 günlük Gülistan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Merkez Artuklu ilçesinde 3 gün önce doğan Gülistan Demir'e, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumsal kalp hastalığı tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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