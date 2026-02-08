3 gündür kayıp kadın Aşıklar Tepesinde ölü bulundu

  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Düzce’de kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hilal Ersoy’un (33), cansız bedeni Akçakoca’daki Aşıklar Tepesi kayalıklarında bulundu.

Düzce’de yaşayan 33 yaşındaki Hilal Ersoy’dan cuma günü işten çıkmasının ardından bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından her yerde aranan Hilal Ersoy’un en son Akçakoca’da görüldüğü bilgisini alan yakınları durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Aşıklar Tepesinde yapılan arama çalışmalarında Ersoy’un eşyaları bulundu.

Denizden yaklaşık 50 metre yükseklikte bulunan tepede yapılan incelemede kayalıklarda Ersoy’un cansız bedeni de bulundu. 33 yaşında ki kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebi ise yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

