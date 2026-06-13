3 gündür kayıp aranıyordu! Çoban sağ bulundu
Muş merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür haber alınamayan Mizgin Balıkçı sağ olarak bulundu.
Muş’ta 3 gündür kayıp olarak aranan çoban Mizgin Balıkçı’dan sevindiren haber geldi. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı, bölge halkının da katıldığı 3 gün süren arama çalışması sonucu Balıkçı'nın, yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde olduğu belirlendi. Sağ olarak bulunan çoban Mizgin Balıkçı’nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.