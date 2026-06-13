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Yerel 3 gündür kayıp aranıyordu! Çoban sağ bulundu
Yerel

3 gündür kayıp aranıyordu! Çoban sağ bulundu

Yeniakit Publisher
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3 gündür kayıp aranıyordu! Çoban sağ bulundu

Muş merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür haber alınamayan Mizgin Balıkçı sağ olarak bulundu.

Muş’ta 3 gündür kayıp olarak aranan çoban Mizgin Balıkçı’dan sevindiren haber geldi. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı, bölge halkının da katıldığı 3 gün süren arama çalışması sonucu Balıkçı'nın, yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde olduğu belirlendi. Sağ olarak bulunan çoban Mizgin Balıkçı’nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

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