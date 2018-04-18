3 günde 3 kilo verdiren diyet
Hızlı kilo vermek isteyenlere müjde! 3 günde 3 kilo verdiren domates diyetini sizler için araştırdık. İşte hızlı kilo verdiren domates diyeti...18 Nisan 2018 Çarşamba 20:25
Domates vitamin, mineral ve lif deposu olan sağlıklı bir besindir. İçerdiği bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve kalorisi çok düşüktür. Aşağıdaki diyet listesini 3 gün düzenli uygulayarak fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.
İşte 3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi:
KAHVALTIDAN 2 SAAT ÖNCE:
-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu
KAHVALTI:
-2 adet domates ve 1 adet biberden oluşan salata
ÖĞLE:
-Domates, marul ve biberden oluşan 1 kase salata
ARA ÖĞÜN:
-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu
AKŞAM:
-Domates, marul ve biberden oluşan 1 kase salata
ARA ÖĞÜN:
-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu
NOT: Diyet listesini uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.
(Sabah)
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