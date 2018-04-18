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3 günde 3 kilo verdiren diyet

Hızlı kilo vermek isteyenlere müjde! 3 günde 3 kilo verdiren domates diyetini sizler için araştırdık. İşte hızlı kilo verdiren domates diyeti...

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:25
3 günde 3 kilo verdiren diyet

Domates vitamin, mineral ve lif deposu olan sağlıklı bir besindir. İçerdiği bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve kalorisi çok düşüktür. Aşağıdaki diyet listesini 3 gün düzenli uygulayarak fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.
İşte 3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi:

KAHVALTIDAN 2 SAAT ÖNCE:
-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu

KAHVALTI:
-2 adet domates ve 1 adet biberden oluşan salata

ÖĞLE:
-Domates, marul ve biberden oluşan 1 kase salata

ARA ÖĞÜN:
-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu

AKŞAM:
-Domates, marul ve biberden oluşan 1 kase salata

ARA ÖĞÜN:
-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu

NOT: Diyet listesini uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.


(Sabah)
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:25
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  3. domates

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