Domates vitamin, mineral ve lif deposu olan sağlıklı bir besindir. İçerdiği bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve kalorisi çok düşüktür. Aşağıdaki diyet listesini 3 gün düzenli uygulayarak fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

İşte 3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi:

KAHVALTIDAN 2 SAAT ÖNCE:

-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu

KAHVALTI:

-2 adet domates ve 1 adet biberden oluşan salata

ÖĞLE:

-Domates, marul ve biberden oluşan 1 kase salata

ARA ÖĞÜN:

-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu

AKŞAM:

-Domates, marul ve biberden oluşan 1 kase salata

ARA ÖĞÜN:

-1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu

NOT: Diyet listesini uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.