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3 gün önce kaybolan alzaymır hastasına hala ulaşılamadı

Üç gün önce kaybolan alzaymır hastası 81 yaşındaki Ata, hala bulunamadı.

02 Kasım 2018 Cuma 22:07
3 gün önce kaybolan alzaymır hastasına hala ulaşılamadı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde üç gün önce kaybolan alzaymır hastası 81 yaşındaki Ömer Ata, bulunamadı.

İlçe merkezinde kızıyla ikamet ettiği eve dönmemesi üzerine kayıp ihbarı yapılan Ata'nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütüldü.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerine giden karayolu güzergahları, ormanlık alanlar, köyler ve metruk yapılarda arama yapıldı.

Çalışmalara, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.

Jandarma iz takip köpeği Füme'nin de katıldığı çalışmalar, Ata'ya dair bir bulguya rastlanmaması üzerine sonlandırıldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 22:07
  1. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
  2. Çatalzeytin
  3. Kastamonu
  4. Jandarma
  5. Bozkurt
  6. Komando
  7. İnebolu
  8. Polis
  9. Abana
  10. AFAD

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