3 fotoğraf sanatçısı o kareleri almak için uğraştı! CHP’li başkandan Şamil Tayyar’a cevap

Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, bayram öncesi yaptığı mezarlık ziyaretinde üç fotoğraf sanatçısının o kareleri almak için uğraşması dikkat çekti.

Şamil Tayyar konuya ilişkin yaptığı yorumda, ‘en uygun anını kadraja almaya çalışıyor, gözler vizörde’ dedi.

Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz yapılan gösterişi savunarak Şamil Tayyar’a cevap verdi.

İşte o cevaptan bir kısım,

“Asla gösteriş düşüncem olmamıştır”

CHP’li Bülent Öz: Şamil Tayyar, bir fotoğraf yayımlayarak bayram öncesi 3 fotoğrafçı ile mezarlık ziyareti yaptığımı, dua ettiğimi, aklınca gösteriş yaptığımı ima etmiş. Bu fotoğraf bayramdan iki hafta önce çekildi. Yani, konu; bayramda mezarlığa gidelim, dua edelim, fotoğraf çekilelim, gösteriş yapalım meselesi değil, asla böyle bir düşüncem olmamıştır, olmaz da…

CHP’li başka isim

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in anne ve babalarının kabir ziyaretinde çekindikleri fotoğrafları paylaştı ve usül farkına dikkat çekmişti.