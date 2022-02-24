3. dünya savaşı mı çıkıyor? Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri:

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başlatmasının ardından peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında sosyal medyadan halka seslendi. Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Zelenskiy, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna son dakika haberleri

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın doğusunda beş Rus savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini bildirdi. Ukrayna ülkenin doğusunda 50 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Açıklamada 6 tane de Rus uçağının düşürüldüğü bilgisine yer verildi. ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın askeri harekat kararını kınayarak "Putin, felaket bir şekilde can kaybı getirecek kasti bir savaşı seçti. Yaşananların sorunlusu Rusya’dır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı son açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınamak ve İttifak'ın koordineli tepkisini tartışmak için konuştum. Rusya'ya yanıt vermek ve NATO'nun Doğu Kanadı'nı güçlendirmek için birleştik." demişti.

3. Dünya Savaşı mı çıkacak?

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, 'Rusya'ya son çağrı yapıyorum. Bu savaşı durdurun. Yüzyılın en büyük savaşı olacak' dedi. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar : ''Bugünü hiç bir zaman unutmayın, 24 Şubat'ta dünya degişti Artık hepimiz savaştayız." dedi Avrupa Konseyi Başkanı Von Der Leyen Avrupa'ya savaşın dönmesi Putin'in sorumluluğu olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "2. Dünya savaşından beri en kara gün. Bu güne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron sosyal medyadan açıklamasında şunları söyledi: "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açma kararını şiddetle kınıyor. Rusya askeri operasyonlarını derhal sonlandırmalıdır. Fransa, Ukrayna ile dayanışma içindedir. Ukraynalıların yanında yer alıyor ve ortakları ve müttefikleri ile savaşı bitirmek için çalışıyor."

ABD, Rusya'yı vurur mu?

ABD tarafından Polonya'nın Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası hareketlilik gözlendi. ABD tarafından Polonya'nın Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası hareketlilik gözlendi.

3. Dünya Savaşı çıkar mı?

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, 3. Dünya savaşı söylentilerini de iyice artırdı. Bu gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte ünlü kahinlerin daha önce savaşla ilgili söylemleri de yeniden gündem oldu. ünlü kahinin Les Prophéties adlı kitabında 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor. Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla bilinen Baba Vanga da 3.dünya savaşının çıkacağına ilişkin kahanetlerde bulunmuştu.