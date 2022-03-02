3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Rusya’dan son dakika üçüncü dünya savaşı çıkışı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Belarus, Kırım ve Donbass üzerinden Ukrayna'ya girdiği bildirildi. Putin’in emriyle Rus ordusu Ukrayna topraklarını işgale başladı. 7 gündür Ukrayna topraklarında kan döken Rus ordusunun hedefi başkan Kiev. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a 105 bin kişinin giriş yaptığı bildirildi. Polis merkezinin açıklamasında, 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 105 bin kişinin geldiği kaydedildi. Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında. Peki 3. dünya savaşı çıkar mı? Rusya nükleer silah kullanır mı?

Rusya 3. Dünya Savaşı’nı mı çıkartacak? 3. Dünya Savaşı çıkar mı?

Geçtiğimiz günlerde Rus lider Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti. Bugün ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak." ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini belirterek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıklamıştı.

Rusya-Ukraya savaşında son durum ne?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 7. gününde devam ederken, bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi ertelendi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov müzakerelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peskov şu ifadeleri kullandı: "Bu histerinin geçeceğini ve durumun sakin şekilde değerlendirileceğini umuyoruz. Rus ekonomisi elbette ciddi bir darbe yaşamakta, ancak dayanışmamız, potansiyelimiz ve planlarımız var. Bizim heyetimiz müzakere için orada olacak. Ukraynalı yetkililerin müzakere için gelip gelmeyecekleri belirsiz, gelmelerini umuyoruz. Rus heyeti müzakereler için bugün beklemeye devam edecek, görüşmelere devam etmeye hazırız. Ukrayna ile görüşmeler konusunda çelişkili bilgiler geliyor."

Rusya-Ukrayna görüşmeleri ne oldu?

Öte yandan bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus heyeti müzakereler için bugün beklemeye devam edecek, görüşmelere devam etmeye hazırız." dedi.