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Gündem 3. dozu olan belediye başkanından kötü haber! Açıklama geldi
Gündem

3. dozu olan belediye başkanından kötü haber! Açıklama geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bugün yaptırdığı Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Başkan Başdeğirmen’in tedavisine başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 00:44:00 -
3. dozu olan belediye başkanından kötü haber! Açıklama geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, koronavirüse yakalandı.

Başkan Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Tedavime başladık. En kısa zamanda sağlıkla birlikte olmak dileklerimle” dedi.

3 hafta önce 3. dozu olmuştu

 

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Sanayi Aile Sağlığı Merkezine giderek üçüncü doz aşılarını yaptırmıştı. Aşı sonrasında vatandaşları aşı olmaya davet eden Başkan Başdeğirmen, aşının en önemli tedbirlerden birisi olduğunu söylemişti. İnsanlık olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu zorluğu hep birlikte aşacaklarını ileten Başdeğirmen, “Hep birlikte ortak tedbirler almazsak bu işin sonucuna ulaşamayız” şeklinde konuştu.

Alınan tedbirler ve karşılıklı saygı çerçevesinde aşı olunması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan tüm açıklamaların aşıların olunması yönünde olduğunu dile getirmişti. Başdeğirmen, “Birinci, ikinci, üçüncü dozun yapılması gerektiğini biliyoruz. Ancak görüyoruz ki, çok sayıda vatandaşımız birinci doz aşısını dahi olmadı. Aşı olunması diğer vatandaşlarımıza karşı da bir sorumluluk. Üçüncü doz aşımı olmama rağmen herhangi bir sorun yaşamadım, şükürler olsun bugüne kadar da bu hastalıktan etkilenmedim” demişti.

 

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