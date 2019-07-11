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3 çocuktan 2’si akıllı telefon kullanıyor

Yrd.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
3 çocuktan 2’si akıllı telefon kullanıyor

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, 3 çocuktan 2’sinin akıllı telefon kullandığını belirtti.


Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Ülkemizde 6-15 yaş grubu çocukların neredeyse üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor. yüzde 42’si tablete yüzde 44’ü bilgisayara sahip. Bunu bir anlamda çocuklarımız dünyayla, bilgiyle iletişim halinde şeklinde yorumlarken, bir yandan da bunun sonucu iyi mi kötü mü olacak doğrusu aklımızı meşgul etmektedir. Bu konu oldukça tartışılacaktır. Çünkü akıllı telefonun bir tarafı aileyle iletişimi sağladığı gibi, bir kısım olumsuz yanları da vardır” dedi.


Üney, ailelerin dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:


"Diğer ailelerle yarışmayın. Çocuğunuzu tanımaya çalışın, neden zevk alır, neden hoşlanır. İhtiyaçları arasında akıllı telefon ya da tablet var mı anlamaya çalışın. Çocuğunuza oyalanması için bir şeyler almayın. Onunla zaman geçirin, bu onlara alacağınız pahalı bir akıllı telefondan daha iyi geçirin. Çocuklarınıza pahalı hediyeleri rüşvet olarak almayın. Her başarı sağlaması için hediye alırsanız, bunu durduramazsınız. Çocuğunuz hediye almadan bir şey yapmaz hale gelir. Çocuğunuzun akıllı telefon, bilgisayar veya tablet kullanırken takip edin. Kullanımı fiziksel sorunlara veya göz bozukluğuna neden olmasın. Çocuğunuzun kullandığı telefon, tablet veya bilgisayarla geçirdiği süreyi mutlaka denetleyin. Bu konuda çocuğunuzla anlaşma yapın. Çocuğunuza bu cihazları kullanırken örnek olun. Siz başından kalkmıyorsanız, onu ikna edemezsiniz. Bu cihazlar arkadaşlarıyla ilişki kurmasını engellemesin. Çocuklarınızın kullandığı aplikasyon, oyun ve siteleri denetleyin. Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını gözlemleyin.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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