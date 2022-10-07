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Yerel 3 çocuk kireç sökücü içti
Yerel

3 çocuk kireç sökücü içti

Kastamonu'da kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:22:00 -
3 çocuk kireç sökücü içti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da yaşayan uyruklu ailenin çocukları Farzane H. (2), Zeynab H. (4) ve Zahra H. (1), evde buldukları kireç sökücüyü içti.

Mide bulantısı gibi şikayetler sebebiyle ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çocuk Cerrahi Polikliniğine yatırıldı.

Tedavileri devam eden çocuklardan Farzane H.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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