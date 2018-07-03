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3 çocuk daha kayboldu! Neler oluyor?

Türkiye Eylül ve Leyla'nın olayını henüz atlatamamışken ülkenin farklı yerlerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da su doldurmaya giden 6 yaşındaki Ufuk, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatan Yusuf ve Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih'ten haber alınamıyor.

03 Temmuz 2018 Salı 08:17
3 çocuk daha kayboldu! Neler oluyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

 Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.

Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında da bilgi ediniyor.

CAMİLERDEN ANONS

Hatayın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatarı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Ufuk’un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk’un kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

YUSUF İÇİN BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldı.

Çatakköprü Mahallesi'nde oturan Yılmaz geçtiğimiz Pazar günü saat 05.30 sıralarında iki kardeşi ile hayvan otlatmak için evden kırsala gitti.

Otlattıkları hayvanları bir araya getirmek için 3 ayrı noktaya dağılan kardeşlerden Başdeğirmen mevkisine giden Yılmaz, bir daha dönmedi. Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışmaları dolayısıyla baraj kapakları kapatılarak, sulama kanallarına bırakılan su geçici olarak durduruldu.

KAÇIRILMA İHTİMALİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Yusuf’a ait herhangi bir ize rastlanmazken su kanalının sonunda bulunan ızgaralarda yapılan çalışmada bir buzağı ve bir ineğin cansız bedenine rastlandı.

Buzağı ve ineğin Yusuf Yılmaz’ın çobanlık yaptığı sürüye ait olabileceği ve Yusuf’un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği ihtimali de değerlendirilirken son çocuk kaçırma olaylarından sonra Yusuf’un da kaçırılmış olabileceği düşünülüyor.

Köy muhtarı Kasım Turan, son olarak ızgaralarda yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u biran önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir” dedi.

SALİH DEREYE GİTTİ, DÖNMEDİ

Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.

Güleçler köyünde oturan Oral, iki gün önce sabah babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı.

Akşam saatlerinde eşeğin yalnız eve dönmesi üzerine dere kenarına giden yakınları Oral'ın izine rastlamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Oral'ın bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 08:17
  1. Siirt
  2. Hatay
  3. Diyarbakır
  4. kayıp

YORUM YAZ

  • özkanözkan2 sa önce
    Insanlari egitin, cocuklari öyle basi bos birakmasinlar,!!!
  • Ax111Ax1111 sa önce
    Laiklik dinsizliği getirdi. Dinsizlık imansızlığı, imansızlık da ahlaksızlığı getirdi. Ahlaksızlık ve maneviyatsızlık da beraberinde her türlü pisliği, rezlliği, caniliği, insafsızlığı, vicdansızlığı getirdi. Kim ne derse desin işin özü bu. .Karıncaya bile kıyamayan bir toplumun, bırakın karıncayı, kediyi, köpeği; insanı vahşice katleder hale gelmesinde dinsizliğin, imansızlığın, ahlak ve maneviyatsızlığın hiç mi etkisi yok? Bunda da dini hayattan ayırmanın hiç mi etkisi yok? Bunda da laikliğin hiç mi suçu yok? Kendimizi kandırmaya devam edecek miyiz? Bir devlet ne ekerse millet de onu biçer.
  • ENDİŞEENDİŞE2 sa önce
    ACABA BU ÇOCUK İSTİSMAR OLAYLARIDABİRPATATES SOĞAN BENZERİ OLAY OLMASIN!!!DİNSİZ İMANSIZLAR, VİCDANSIZLAR DEMİŞLERDİYA "ERDOĞAN GİTSİNDE NE OLURSA OLSUN"O GÜRÜHTAN HERŞEY BEKLENİR!
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Allah Reise zeval vermesin
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