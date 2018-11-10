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3 çocuk annesine korkunç infaz!

Denizli'de 3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın evinde başından vurularak öldürüldü. Kadının yakınları sinir krizleri geçirdi

10 Kasım 2018 Cumartesi 19:19
3 çocuk annesine korkunç infaz!

Denizli'de 3 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın evinde başından vurularak öldürüldü. Korkunç olayı, evin mutfağına pencereden giren yüzü maskeli 3 kişinin yaptığı iddia edildi.

Kanlar içinde gördü

Edinilen bilgiye göre olay, Sarayköy ilçesi Tepeköy mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarayköy'de çalışan Osman Gencer (18), annesini ziyarete geldiği sırada evden silah sesleri duydu. Yine iddiaya göre Osman Gencer, evden 3 kişinin koşarak evden uzaklaştığını gördü. Hızla eve giren Osman Gencer, annesi Rahime Gencer'i evin mutfağında kanlar içinde gördü.

Babaannesinin feryatları yürekleri dağladı

Durumu polis ekiplerine bildiren Osman Gencer, daha sonra tarlada çalışan babası Musa Gencer'e haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Rahime Gencer'in başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Rahime Gencer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Ünivenssitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Ev ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan şahısları yakalamak için inceleme çalışması başlattı. Acı haberi duyan Gencer'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Gencer'in babaannesinin, "A benim Rahimem, nerelere gittin sen" sözleri yürek dağladı. Olayla ilgili olarak, Musa Gencer, oğlu Osman ve Musa Gencer'in kardeşi Mehmet Gencer ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 19:19
  1. Tepeköy
  2. Saray
  3. Denizli
  4. Pamukkale

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