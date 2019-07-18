3 boyutlu gülüş tasarımı mutluluk veriyor

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, 3 boyutlu gülüş tasarımı hakkında bilgiler verdi.

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, “Teknolojinin her geçen gün daha da gelişmesi, kusursuz ve ideal gülüşe de sahip olmayı sağlıyor. Avrupa’dan sonra Türkiye’de bir ilk olan 3D gülüş tasarımı ile özgürce gülümsemek artık hayal değil. 3D Gülüş tasarımında, hastanın yüzünün üç boyutlu olarak taranıp, işlemler sonrası çıkacak sonucun hastaya hemen gösterilmesi, sistemin en büyük avantajıdır. Yıllardır alışık olunan iki boyutlu programlar yanıltıcı olabilmektedir. Üç boyutlu tarama sonrası hastanın yüz hatları bilgisayar ortamına aktarılır. Dişlerin rengine, şekline, hacmine hastanın yüz hatlarına göre karar verilir. İşlemlere hiç başlamadan beklenen sonuç hastaya gösterilir. Hastanın tasarımı beğenmesi sonucu işlemlere başlanır” dedi.

3D Gülüş tasarımında yüz tarama işleminin doksan saniye sürdüğünü ifade eden Dt. Kaya, “Tasarım aynı gün içinde tamamlanır. "3D tasarıyı hasta kendi yüzünde görebilir mi?" diye sorulacak olursa, sistem tarafından hazırlanan tasarının aynısı özel yazıcılarda kazınır ve model oluşturulur. Çıkan bu model üzerinde hazırlanan özel geçiciler, hastanın kendi dişleri üzerine uygulanır ve hastaya gösterilir. Hasta dişlerinin tasarısını kendi yüzünde görebilir” diye konuştu.

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, 3D Gülüş tasarımının avantajlarını şu şekilde sıraladı:

“Hasta, dişlerine hiç dokunulmadan sonucun ne olacağını bilir. Tasarı üzerinde söz hakkı vardır. Dişlerini üç boyutlu olarak ekranlarda izleyebilir. Geçici dişler işlemlere başladıktan sonra hemen uygulanır. İşlemlerin tamamlanması 3 seans sürmektedir.”