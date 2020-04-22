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Ekonomi

3 binin üzerinde ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi

İthalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürün için ek gümrük vergisi alınacak. Oyun konsollarıyla gündeme gelen ithalatta ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi.

2020-04-22 12:15:00 -
3 binin üzerinde ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi

Resmi Gazete’de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile aralarında oyuncak, mobilya, kazak ve ayakkabının bulunduğu, 50 fasıl altındaki 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.

Oranlar değişiklik gösterdi

Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride 2 bine yakın ürüne ek gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67’nci fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanacak. 

32’nci fasıl ile 97’nci fasıllarda yer alan bin 200 civarındaki sanayi ürünlerine ise yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi.

 

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