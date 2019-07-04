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3 bin yıllık çiğ köfte kabartması tartışmanın fitilini ateşledi

Osmaniye'de bulunan 3 bin yıllık kabartmayı çiğ köfteye benzetip, "Çiğ köftenin ana vatanı Osmaniye'dir" açıklamasında bulunan tarihçi Cezmi Yurtsever, Şanlıurfalılar tarafından büyük tepki topladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:05
3 bin yıllık çiğ köfte kabartması tartışmanın fitilini ateşledi

Ünlü tarihçi Cezmi Yurtsever’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuf köyünde 1947 yılında yapılan kazılarda çıkan Hitit dönemine ait 3 bin yıllık kabartmanın çiğ köfte olduğunu belirterek çiğ köftenin anavatanının Osmaniye olduğunu iddia etmesi Şanlıurfa’da tepkiye neden oldu. Şanlıurfalılar, 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasındaki motifin çiğ köfte değil, olsa olsaAdana’ya özgü bici bici olabileceğini söyleyerek tepki gösterdi.

"Bici biciyle karıştırdı"

Ünlü tarihçi Cezmi Yurtsever'in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde bulunan son Hitit şehri olan Karatepe'de 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasında Hitit kralının marul yaprağı ile birlikte çiğ köfte yediğini iddia ederek, "Ne Şanlıurfa ne Adıyaman, çiğ köfte 3 bin yıldır Kadirli'ye has bir yiyecektir" açıklamasında bulunması uzun sürecek bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yurtsever’in açıklamalarına tepki gösteren Şanlıurfalılar, ünlü tarihçinin çiğ köfte ile bici biciyi karıştırdığını iddia etti.

"Osmaniye kendine has bir şey bulmalı"

Şanlıurfa’da çiğ köfte satışı yapılan bir iş yerinde çalışan Ahmet İla, resimdeki yiyeceğin çiğ köfteden çok bici biciye benzediğini söyledi. Bu tür açıklamaların çiğ köfte tarihini değiştiremeyeceğini belirten İla, Osmaniye’nin kendisine başka bir şey bulması gerektiğini söyledi.

Osman Kılı isimli vatandaş ise resimdeki çiğ köfte olsa bile onu yine oraya Şanlıurfalıların götürdüğünü söyleyerek iddialara tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:05
  1. Osmaniye
  2. Şanlıurfa
  3. Adıyaman
  4. Adana
  5. tarihçi Cezmi Yurtsever
  6. Kızyusuf köyü
  7. Hitit dönemi
  8. rölyef duvar kabartması
  9. çiğ köfte
  10. bici bici

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