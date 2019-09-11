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3 bin 758 okul çantası mezar oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçtiğimiz yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları simgeleyen 3 bin 758 okul çantasıyla BM Genel Merkezi’nde temsili mezarlık oluşturdu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:43
3 bin 758 okul çantası mezar oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçtiğimiz yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları simgeleyen 3 bin 758 okul çantasıyla BM Genel Merkezi’nde temsili mezarlık oluşturdu.


ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi önünde 3 bin 758 okul çantasıyla temsili mezarlık oluşturan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya liderlerine çocukların korunması çağrısında bulundu. Eylül ayının son haftası gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesi savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine dikkat çeken UNICEF, “Dünya liderleri, şiddeti bitirmek ve korumayı sürdürmek için harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.


UNICEF Direktörü Henrietta Fore, “Sadece iki hafta içinde, BM Genel Kurulunda dünya liderleri toplanarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. yılını kutlayacak. Bu kuruluş onlara riskleri hatırlatmalı” dedi.


BM raporlarına göre geçtiğimiz yıl savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti veya sakat kaldı. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:43
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