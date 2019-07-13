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3 bin 674 kilometre uzaklıktan şifayı Türkiye’de buldu

İsveç’te yaşayan ve kendisine hipermetropi ile astigmatizma teşhisi konulan Jeanette Katarin, İzmir’deki göz ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:18
3 bin 674 kilometre uzaklıktan şifayı Türkiye’de buldu

İsveç’te yaşayan ve kendisine hipermetropi ile astigmatizma teşhisi konulan Jeanette Katarin, İzmir’deki göz ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Çocukluk yıllarından beri görme bozukluğu olan, numaralı gözlük kullanan Katarin, 3 bin 674 kilometre uzaklıktan şifayı Türkiye’de buldu.


İsveç’te yaşayan 32 yaşındaki Jeanette Katarin’in çocukluktan beri göz rahatsızlığı vardı. Katarin, numaralı gözlük kullanıyordu. 32 yaşındaki genç kız, internetten araştırma yaptı ve Türkiye’de tedavi olmaya karar verdi. Gözlerinde ileri derece hipermetropi ve astigmatizma olan Katarin, İzmir’e geldi ve Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi’nde muayene oldu.


Katarin’in daha sonrada tetkikleri yapıldı ve ameliyata alındı. 31 yaşındaki genç kız, 3 bin 674 kilometre uzaklıktan geldiği İzmir’de şifayı buldu ve sağlığına kavuştu. Jeanette Katarin, ameliyat sonrası da sağlığına kavuştu ve gözlüklerden kurtuldu.


Op. Dr. Aras Saklamaz’a muayene olduğunu anlatan Katarin, "3 bin 674 kilometre yol gelmeme değdi; gözlüklerimden kurtuldum, çok mutluyum. Gözlüklerimden kurtuldum, çok iyi görüyorum ve çok mutluyum" dedi.



"Göz çizdirme operasyonu uygulanacak hastanın çok iyi seçilmesi lazım"


Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz da, "Hastamıza halk arasında göz çizdirme olarak bilinen lazerle gözlük bırakma işlemini uyguladık. Bu yöntemi 18-40 yaş arasında gözlük kullanmak istemeyenler için tercih ediyoruz. 40 yaşını geçmiş olan hastalarımızda ise göz içi akıllı mercekleri tercih ediyoruz. Göz çizdirme operasyonu uygulanacak hastanın çok iyi seçilmesi lazım; özellikle sistematik bir göz muayenesinin muhakkak yapılması gerekiyor. İş teknik olarak basit; fakat hastanın iyi seçilmesi ve zamanlamanın çok iyi yapılması memnuniyet açısından en önemli kriterler diyebiliriz. Genel olarak miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarını bu yöntem ile düzeltiyoruz" şeklinde konuştu.


Gözlük bırakma ameliyatının gözün en dış tabakasında gerçekleştirildiğini belirten Op. Dr. Aras Saklamaz, şöyle devam etti:


"Bu işlemi gözün en dış, en yüzey tabakasında gerçekleştiriyoruz. Bu tabakayı yani korneayı saatin üst camına benzetebiliriz. Burada tamamen lazer ile soğan zarı kalınlığında bir tabakayı kaldırıp, altına yine lazer ile tıraşlama dediğimiz işlemi yapıyoruz. Böylece bu tabakanın optik kırıcılığını değiştiriyoruz. Bu işlem adeta bir gözlük camını o saydam tabakanın içine takmışçasına etki yapıyor. Tabakayı kapatıyoruz ve işlemimiz tamamlanıyor."


Operasyonun hazırlık ve toparlanma safhalarıyla 20-30 dakikada ameliyatın gerçekleştirildiği ifade eden Aras Saklamaz, "Operasyonu damla anestezi ile yapıyoruz. Bu operasyon yatış gerektirmiyor. İki gözün işlemi ve ameliyathaneden çıkış ortalama 20-30 dakikada tamamlanıyor" sözlerini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:18
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