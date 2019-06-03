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3 belediyeye Türk başkan... Yüzde 65 ile Atina...

Yunanistan'da yerel seçimler gerçekleştirildi. Seçimlerde ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi ülke genelinde başarı gösterdi. Türk ve Müslüman azınlığın yaşadığı Batı Trakya'da ise 3 Türk belediye başkanlıklarını kazandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 06:46
3 belediyeye Türk başkan... Yüzde 65 ile Atina...

Yunanistan'da bölgesel ve yerel seçimlerde ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi ülke genelinde başarı gösterdi.

Ülkede seçim yarışının ikinci tura kaldığı eyalet ve bölgelerde halk, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla ND'nin desteklediği adaylar 13 eyaletin 11'inin yanı sıra başkent Atina ve Selanik gibi önemli merkezlerde de seçimi kazandı.

Kostas Bakoyannis

Atina'da seçim yarışında ND'nin desteklediği Kostas Bakoyannis, oyların yüzde 65,2'sini alarak iktidardaki SYRIZA'nın adayı Athanasios Iliopoulos'a karşı yarışı önde tamamladı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te de yine ND'nin adayı Konstantinos Zervas yüzde 66'lık oy oranıyla yeni belediye başkanı oldu.

İkinci tur sonucunda ND'nin adayları Girit ve Kuzey Ege dışındaki tüm eyaletlerde bölge valiliklerini kazandı.

Başkent Atina'nın içinde bulunduğu Attiki bölgesinin yeni valisi ikinci turda oyların yüzde 65'ini alan ND adayı Yorgos Patoulis oldu. Patoulis, SYRIZA'dan aday olan görevdeki Rena Douru'dan koltuğu devralacak.

3 belediyede Türk başkan

Türk ve Müslüman azınlığın yaşadığı Batı Trakya'da ise 3 Türk belediye başkanlıklarını kazandı.

İskeçe ilindeki Mustafçova'da Rıdvan Delihüseyin, Rodop ilindeki Kozlukepir Belediyesinde de Rıdvan Ahmet belediye başkanı oldu.

Rodop ilinde Hristiyan nüfusun da bulunduğu Yassıköy Belediyesinde Önder Mümin, Kiryakos Amucas'a karşı girdiği ikinci tur mücadelesini kazandı.

Yunanistan'da seçimler nasıl yapılıyor?

Yunanistan'da yerel seçimler iki aşamalı gerçekleştiriliyor. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde, en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda yarışıyor.

26 Mayıs'taki ilk turda belirlenemeyen 13 eyaletin 7'si ve 332 belediyenin 229'unda yeni yerel yöneticiler belirlenerek, seçim süreci tamamlandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 06:46
  1. yunanistan
  2. seçim
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