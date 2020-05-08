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Dünya

3 ayda ikinci kez oldu, OHAL ilan ettiler! Türkiye'den iş birliği teklifi

Türkiye ve İran, ülke çapında büyük tarım alanlarını yok eden ve milyonlarca insan için gıda güvenliğini riske atan çekirge saldırılarına karşı mücadelede Pakistan'a iş birliği teklif etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:54:00 -
3 ayda ikinci kez oldu, OHAL ilan ettiler! Türkiye'den iş birliği teklifi

Pakistan'da son üç ayda ikinci çekirge istilası yaşandı. Sind eyaletinde bulunan Hyderabad'da yaşanan çekirge istilasının Pencap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Türkiye, çekirge istilasına karşı Çarşamba günü Pakistan'a haşere bulaşmış bölgeler için dört mürettebat üyesi ile birlikte özel yapım bir Piper Brave sprey uçağı teslim etti.

Türkiye ve İran, ülke çapında büyük tarım alanlarını yok eden ve milyonlarca insan için gıda güvenliğini riske atan çekirge saldırılarına karşı mücadelede Pakistan'a iş birliği teklif etti.

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