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Yerel 3 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Yerel

3 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 16:24:00 -
3 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kaza, Konak Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 09 AAS 621, İ.B. yönetimindeki 09 AGN 870 ve M.T.'nin kullandığı 09 AES 932 plakalı üç otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri O.Ç., İ.B. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan N.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.Ç., İ.B. ve N.B.'yi Söke Fethime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meydana gelen kaza cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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