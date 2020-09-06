2’si kanser 27 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, SGK web sitesinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu. Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 374, Türkiye'den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Selçuk, söz konusu düzenlemeyle 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu ifade eden Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı " bilgisini paylaştı. Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini aktaran Bakan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı. SUT'ta yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar şöyle: "4 adet an