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Spor

2.Lig'e yükselen takım belli oldu!

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşılaştı. Gloria Sports Arena'da oynanan maçı Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi'nin golleriyle 24 Erzincanspor 2-1 kazandı ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 09:12:00 -
2.Lig'e yükselen takım belli oldu!

TFF 3. Lig'de play-off karşılaşması nefesleri kesti.

Mücadelede 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla kırmızı-siyahlılar olurken, galibiyeti getiren goller 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'den geldi.

Aksaray Belediyespor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman attı.

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