  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 29.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-06-29 05:37:00 -
29.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَٓائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَر۪يمًا

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız."

(Nisa Suresi - 31)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz."

(Buhârî, Meğâzî, 82, Fiten, 18; Tirmizî, Fiten)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Murat

Sırasıyla işlerini öncelikle Allahın indirdiği ile hükmetmeyenlere hristiyanlara yahudilere dinsizlere bırakanlar Allahın hükmüyle onlardan olurlar Bu açık küfür ve şirke vesile en büyüklerdendir. Sonrasında ise cahiller ve kadınlar gelmektedir. Büyük günahlardan sakınmak Allahı büyüklemenin dinde kalmak ve ona boyun eğmek olan islamın şartının ve cennete girmenin olmazsa olmazı candan değerli korunması gereken gerçek en büyük namustur. Bu gerçeği dile getirenler bu büyük zulmü tercih edenler bildirildiğinde ve cezaları Allahın kitabından hatırlatıldığında inkarlarını arttırdılar sürdüler bezdirdiler hapsettiler astılar sonrasında bu gerçeğe sessiz memur dini esasen kullandıkları araç yaptıkları Allahın bölünemez ilan etiğinide bölerek Allahın emrettiği düzeni temelden kaldırarak bu sistemi kurdular ve bozuk nesli yetiştirdiler. Şimdi halka ilahın bu işi işleyenler kafirlerin takendileridir hatta bunlara boyun eğerseniz şirk koşanlardan olursunuz dediği kafirler sıfatını bizzatihi dinin sahibi gerçek hüküm sahibinden aldıkları halde ben mnüslümanım demektedirler Bunu görmezden gelmek çok büyük sonuçları olacak gerçek bir aldanış
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23