29.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Mart 2019 Cuma 07:15
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا
"İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir."
(İsra Suresi, âyet:11) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir,
ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar,
iki kişinin arasına girmez,
sonra üzerine farz olan namazı kılar,
imam hutbe okurken susup onu dinlerse,
o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.”
(Buhari)
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