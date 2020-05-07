  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli operasyonla yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 4 ayrı suçtan Türkiye geneli arama kararı çıkartılan ve hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi E.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:25:11 -
29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli operasyonla yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 4 ayrı suçtan Türkiye geneli arama kararı çıkartılan ve hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi E.B., Asayiş Ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Grup Amirliği Ekipleri, E.B.’nin Kuşadası’nda olduğu bilgisine ulaştıktan sonra harekete geçti. Ekipler, E.B.’yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından E.B., dün akşam düzenlenen operasyonda, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir villaya yapılan operasyonda asayiş ekiplerince yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı uyuşturucu madde ticareti yapmak, ruhsatsız tabanca bulundurmak ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı