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İSLAM 29 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 06:03:00 -
29 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' ile 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (29 Temmuz 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يُرٖيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعٖيفاً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır."

(Nisâ Suresi - 28)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ: 

İnsanın zayıf yaratılmasından maksat, kulluk imtihanını kazanabilecek kadar güç ve donanımdan mahrum olması değil, imtihan gereği –iradesi ve gücü yanında– bazı zaaflarının bulunmasıdır. Bunlardan biri de cinsel arzudur. İslâm dini, bu tür arzuları yok sayan katı bir yasaklar sistemi getirmeyip bunların meşrû yollardan tatminini istemiştir.

Müteakip âyetlerde değinildiği üzere insanın zaaflarından biri de mal tutkusudur. İslâm bunun ortaya çıkaracağı ahlâkî bozulmayla ilgili uyarılarda bulunmakla beraber meşrû kazanma yollarını da teşvik etmiştir. Allah kulları için güçlük değil, kolaylık murat eder (Bakara 2/185); onları imtihan için bile olsa çıkmaz yollara zorlamaz, taşınamaz yüklerin altına sokmaz. Her bir yükümlülüğün, olağan üstü veya olağan dışı hallere bağlı kolaylıkları, yükü hafifletici ruhsatları vardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 49

 
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Siz kendinizden aşağı olanlara bakınız; sizden yukarı olanlara bakmayınız.
  Çünkü böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur."

Kaynak: İbni Mâce, Zühd, 9

GÜNÜN SÖZÜ: 


KISSADAN HİSSE:

SAMAN ÇÖPÜNE (!) BAĞLI BİR HAYAT

“Bir sinek, küçük bir su birikintisi üzerindeki saman çöpüne konduğunda kendisine büyük bir mevki biçerek kaptanlık hevesine düşer.

Zavallı sinek der ki: Denizi de gemiyi de en iyi ben bilirim.

Ey küçücük hacmini bir sinek gözüyle seyreden kişi! Azrail, altındaki saman çöpünü çektiği zaman halinin nice olacağını hiç düşünmez misin ?”

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