29 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(5) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ

(6) خُلِقَ مِنْ مَٓاءٍ دَافِقٍۙ

(7) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَٓائِبِؕ

(8) اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(5) İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

(6) O, atılan bir sudan yaratıldı.

(7) O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.

(8) Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kādirdir.



(Târık Suresi, 5-6-7-8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





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TEFSİRİ:



Öldükten sonra dirilmeyi ve âhiret hayatını inkâr eden insanın, kendi yaratılışına bakarak ibret alması ve öldükten sonra yeniden dirilmeyi (ba‘s), dolayısıyla âhiret gerçeğini buna göre değerlendirmesi istenmektedir. “O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar” diye çevirdiğimiz 7. âyeti müfessirlerin çoğunluğu, “erkeğin bel kemiği ile kadının kaburga kemiğinden çıkar” şeklinde yorumlamışlardır (Taberî, XXX, 92-93;



İbn Kesîr, VIII, 396). Hz. Peygamber’in “Erkek ve kadından hangisinin suyu üstün gelirse çocuk ona benzer” (Müslim, “Hayz”, 33) anlamındaki hadisi de bu ikili işlevi ifade eder. Zira hadis çocuğun, eşlerin her ikisinin “suyunun” birleşmesinden yani sperm ile onun döllediği yumurtadan meydana geldiğini gösterir. Kur’an, buna “katışık (karışımlardan oluşan) meni” anlamında nutfetün emşâc (İnsan 76/2) demektedir.



Biz 7. âyetin ilgili kısmını “bel ve göğüs kafesi” diye çevirmeyi uygun bulduk. Çünkü göğüs kafesi içinde akciğer ve kalp, bel kemiğinin (omurga) içinde ise omurilik vardır. Bu kemikler hem vücudun sınırlarını çizer gibidir hem de en hayatî organları içinde barındırmaktadır. Âyette bunlar zikredilerek insan vücudu kastedilmiş, meni ve yumurtanın erkek ve kadın vücudunda oluştuğuna, çocuğun da bunların birleşmesi sonucunda, varoluşunun ilk aşamasına girdiğine işaret edilmiştir (yaratılış safhaları için bk. Hac 22/5; Mü’minûn 23/12-14; Gāfir 40/67; Kıyâmet 75/36-39; Alak 96/1-2).



8. âyette insanı yukarıda anlatıldığı şekilde meniden yaratıp mükemmel bir varlık haline getiren yüce yaratıcının onu öldükten sonra diriltmeye de kadir olduğu vurgulu bir şekilde ifade edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt :5 Sayfa: 597-598

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)





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