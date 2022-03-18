29. İcra Müdürlüğü'nde skandal! İstanbul 2 No'lu Barosu üyelerine darp girişimi...

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İstanbul 2 No'lu Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Yurdal Kılıçer, beraberinde Bünyamin Topal ve Ahmet Onur Zengin ile birlikte, 29. İcra Müdürlüğü'ne gitti. Bünyamin Topal'ın 14 Mart tarihinde yaşadığı sorunla ilgili bilgi almak isteyen Kılıçer ve beraberindekiler, icra müdür yardımcılarının saldırısına uğradı.

Yaşananları hazırladığı tutanakta anlatan Kılıçer, 15 Mart Salı günü, İstanbul Adliyesi 29. İcra Müdürlüğü'ne gittiklerini ve 14 Mart günü yine aynı müdürlükte sorun yaşayan Avukat Bünyamin Topal ile ilgili başvuru hakkında bilgi almak istediklerini söyledi.

Kendilerini tanıttılar, karşılığında hakarete uğradılar!

Kılıçer, icra müdürlüne ulaştıklarında, önce kendilerini tanıtarak İstanbul 2 No'lu Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden geldiklerini söylediğini, Bünyamin Topal'a yapılan hukuksuzluk için başvuruda bulunacaklarını İcra Baş Müdürü'ne aktardıklarını, ancak araya giren icra müdür yardımcılarının kendilerine hakaret ettiğini ifade etti.

Yurdal Kılıçer, "Başvurumuzu duyan ... adlı İcra Müdür Yardımcısı araya girip, bağırarak, 'Ne bağırıyorsunuz lan? Benim hakkımda müdürüm karar veremez. Siz kimsiniz, çıkın buradan.' demiş, bunun üzerine, kendisine tarafımca, 'Baro üyesi meslektaşımızın yaşadığı sorunu çözmek üzere geldik.' cevabı verilmiştir." dedi.

Ardından bir başka İcra Müdür Yardımcısının eline zımba ve delgeç alarak ayağa kalkıp darbetmek amacıyla üzerlerine geldiğini belirten Yurdal Kılıçer, diğer icra müdürlerinin araya girerek saldırıyı engellediklerini anlattı.

İcra dairesindeki kameraların incelenmesini isteyen avukatlar Yurdal Kılıçer, Bünyamin Topal ve Ahmet Onur Zengin, imzaladıkları tutanakla suç duyurusunda bulundu.