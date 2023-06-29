  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Europol’den PKK itirafı: Terör ve güvenlik! 'Kampanya' adı altında kirli oyun: Büyük para topluyorlar

Abdullah Ağar 'İlk kez açıklıyorum' diyerek yanıbaşımızdaki tehlikeyi ilan etti: Bu bir beka meselesi

İstanbullular dikkat! Valilikten yarın için önemli uyarı

Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı: Edirne ve Kırklareli için ilgili flaş uyarı yağacak

Tarlalara gizlice yerleştirmeye başladılar! Büyük skandal, Türkiye saldırı altında... Saniyeler içerisinde küle çeviriyor

Türkiye'den devrim gibi hamle! Şimdi düşmanlar düşünsün: 3 tane daha geliyor

Bakan Fidan ve AK Parti'den skandal karara büyük tepki!

Milliyetçilik makyajı artık tutmuyor! Merdan'ı savunmak Akşener'in başdanışmanına kaldı

O markette tuvalet kağıdı 3,5 liraya düştü! Kampanyanın bitmesine az kaldı, koşan havada kapacak
İSLAM 29 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-29 05:09:00 - 2023-06-29 05:11:21
29 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (29 Haziran 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهٖيمَةِ الْاَنْعَامِؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَـهُٓ اَسْلِمُواؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتٖينَۙ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar.

Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır.

Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin.

Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!"

(Hac Suresi, 34)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyette geçen ve “Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseler” diye çevirdiğimiz “muhbitîn” kelimesine, “gönlü Allah’a yönelmekle huzur bulanlar, içtenlikle tövbe edenler, alçak gönüllü kimseler, haksızlık etmeyen ve haksızlığa uğradığında da özverili davrananlar” gibi mânalar da verilmiştir (Taberî, XVII, 161).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 



ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah indinde günlerin en büyüğü, Kurban bayramı günüdür. Bunu, fazilette yevmü’l-karr (bayramın ikinci günü) takib eder.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasık, 18/1765
 

GÜNÜN SÖZÜ:



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23