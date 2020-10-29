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Gündem 29 Ekim eczaneler açık mı? | Nöbetçi eczaneler
Gündem

29 Ekim eczaneler açık mı? | Nöbetçi eczaneler

En yakın nöbetçi eczane nerede? 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil. Hal böyle olunca vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını, hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Peki, en yakın nöbetçi eczane nerede?

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:58:00 -
29 Ekim eczaneler açık mı? | Nöbetçi eczaneler

İstanbul nöbetçi eczaneler | 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Perşembe ise tam gün resmi tatil. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle verilen 1,5 günlük resmi tatilde devlet kurumları, bankalar, kargolar, PTT, eczaneler kapalı. Eczaneler nöbetçilik usulünce hizmet veriyor. Peki, en yakın nöbetçi eczane hangisi?

29 Ekim eczaneler açık mı? | Nöbetçi eczaneler

Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçede hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. En güncel nöbetçi eczane bilgisine ulaşmak için e-Devlet ya da e-Nabız’a göz atabilirsiniz. Ayrıca nöbetçi eczanelerin bilgisine illerin eczacılar odalarının internet sitelerinden ya da belediyelerin web sitelerinden de öğrenebilirsiniz.

E DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

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