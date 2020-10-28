29 Ekim tatil mi? | 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sebebiyle resmi kurumların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişi ‘29 Ekim’de kargolar açık mı? | 29 Ekim bankalar açık mı?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

29 Ekim bankalar açık mı? | 29 Ekim eft yapılır mı?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil. Bir buçuk günlük resmi tatilde bankalar, kargolar, hastane poliklinikleri, noterler, PTT ve eczaneler kapalı olacak. Hastaneler acil servisle hizmet verirken nöbetçi eczaneler de hizmet verecek.

Pek çok kişi 28 Ekim ve 29 Ekim'de eft yapmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de eft işlemi yapabilirsiniz. Ancak para hesaba 30 Ekim Cuma günü geçecektir. Yani eft işlemi resmi tatillerde gerçekleşmiyor.