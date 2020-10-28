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Ekonomi 29 Ekim bankalar açık mı? | 29 Ekim eft yapılır mı?
Ekonomi

29 Ekim bankalar açık mı? | 29 Ekim eft yapılır mı?

29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim sebebiyle milyonlarca kişi resmi tatil olup olmadığını, bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim resmi tatil mi? | 29 Ekim bankalar açık mı? | 29 Ekim eft yapılır mı? | 29 Ekim kargolar çalışır mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:46:00 -
29 Ekim bankalar açık mı? | 29 Ekim eft yapılır mı?

29 Ekim tatil mi? | 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sebebiyle resmi kurumların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişi ‘29 Ekim’de kargolar açık mı? | 29 Ekim bankalar açık mı?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

29 Ekim bankalar açık mı? | 29 Ekim eft yapılır mı?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil. Bir buçuk günlük resmi tatilde bankalar, kargolar, hastane poliklinikleri, noterler, PTT ve eczaneler kapalı olacak. Hastaneler acil servisle hizmet verirken nöbetçi eczaneler de hizmet verecek.

Pek çok kişi 28 Ekim ve 29 Ekim'de eft yapmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de eft işlemi yapabilirsiniz. Ancak para hesaba 30 Ekim Cuma günü geçecektir. Yani eft işlemi resmi tatillerde gerçekleşmiyor.

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