29 bin kişi sahaya indi! Aranan binlerce kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığını, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığını açıkladı.21 Eylül 2019 Cumartesi 10:40
İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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