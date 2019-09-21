29 bin kişi sahaya indi! Aranan binlerce kişi yakalandı İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığını, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Ayrıntılar gelecek...

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