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28.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

28 Nisan 2019 Pazar 06:00
28.04.2019 Günün âyet ve hadisi

 VAHYİN DİLİNDEN: 



 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِۜ وَمَنْ يَتَّبِـعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِۜ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَداًۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكّ۪ي مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ

 "Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. 

 Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. 

 Allah’ın lutfu ve rahmeti sizinle olmasaydı içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı, fakat Allah dilediğini arındırır;  

 Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir." 

  (Nur Suresi, âyet:21)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 


(Not: şeytan resmi temsilidir.)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kim benim ağzımdan bilerek hadis uydurursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.“

 (Buhari, İlim 38)

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 06:00
  1. 28.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Nur 21
  3. Hadis uydurmak
  4. şeytana uymak
  5. edepsizlik

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