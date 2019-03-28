28.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...28 Mart 2019 Perşembe 08:04
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُۘ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَۚ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ
"Gözler O’nu idrak edemez, halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır."
(En'am Suresi, âyet:103) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kur'ân'dan başka şeylerle yapılan okuyup üflemeler, nazar boncuğu; Allah'a ortak koşmaktır."
(Camiüssağir)
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