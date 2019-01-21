2800 rakımda kayak ve piknik keyfi

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Hakkari'de, 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezi, yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Dondurucu soğuğa rağmen merkeze 12 kilometre mesafedeki Hakkari Kayak Merkezi'ne aileleriyle gelen bazı vatandaşlar; kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken, bazı vatandaşlar da halay çekerek kurdukları mangalda et pişirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, birçok vatandaşın eşi, çocukları ve yakınlarıyla merkeze gelerek eğlendiğini söyledi

KARIN İLK DÜŞTÜĞÜ YER

Bu durumdan mutluluk duyduklarını dile getiren Güldal, şöyle konuştu:

"Eskiden 100-150 insan ağırlarken şimdi binlerce kişiyi, hele hafta sonları 3-4 bine yakın insanı ağırlıyoruz. Buraya ilk kez gelen aileler var.

Çevre il ve ilçelerden gelenler var. Hatta Irak, İran'dan da gruplar gelmeye başladı. Zamanla burası daha da büyüyecek. Buraya bir otel yaparsak dışarıdan kafileler ağırlamaya başlayacağız. Karın ilk düştüğü yer burası, sezonun en geç bittiği yer Türkiye'de burasıdır."

Vatandaşlardan Naim Tekin de okulların yarıyıl tatiline girmesiyle, çocuklarını eğlendirmek için kayak merkezine getirdiğini belirtti.



Burada güzel bir pist bulunduğunu ve kayak merkezinin varlığının kent için önemli olduğunu kaydeden Tekin, "Herkes burada kaynaşabiliyor. Biz de burada hanımla çocuklara yemek hazırlıyoruz. Piknik, kayak ikisi bir arada. Maşallah Uludağ, Palandöken gibi yerimiz var. Buna vesile olanlara teşekkür ederiz." dedi.