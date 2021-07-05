28 yıldır dinmeyen acı! Başbağlar hala ağlıyor

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33 sivilin şehid edildiği Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’ndeki katliamının gerçek failleri bir türlü adalet önüne çıkartılamadı. Türkiye’deki kardeşlik ve huzur ortamını hedef alan teröristlerin düzenlediği kanlı tezgahı düzenleyenler, adeta bilinçli bir şekilde görünmez hale getirildi.

Adalet tecelli edecektir

Akit’e konuşan Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, “Sivas’ı da hemen akabindeki Başbağlar’ı da aynı mahfiller gerçekleştirdi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlerin kanlı bir provokasyonuydu. Biz bunu gördük. Oyunu bozduk. Adaletin ise er ya da geç mutlaka ama mutlaka tecelli edeceğine olan inancımız tam” dedi. Başbağlar davasının bir hukuk skandalı olduğunu belirten Dikkaya, şöyle devam etti: “Katliama katılan sanığın ifadesine rağmen, hiç kimse ceza almadı. 28 yıl önce yakalanıp bırakılanlar oldu. Yargılanan ve beraat eden sanıkların bir çoğu devletimize tazminat davası açtı ve tazminat aldılar. Olayla ilgili sadece 1 kişi örgüt üyeliğinden dolayı 14 yıl ceza aldı, bir kişi de örgüte yardım ve yataklık etmekten ceza aldı. O dönemde gerçek manada bir araştırma yapılmadı. Dava, tüm yönleriyle ele alınmalıdır. O karanlık süreç mutlaka adalet önünde yeniden görülmelidir.”

Yeniden yargılama elzemdir

Başbağlar katliamı mağdurlarının avukatlarından Cüneyt Toraman da, “Bu davanın üzeri bir şekilde örtüldü. Eğer ki Başbağlar katliamı detaylıca araştırılsaydı, Sivas’taki elim provokasyonu da kimin yaptığı anlaşılacaktı. Bunun önüne geçilmiş oldu. 33 candan bahsediyoruz. Bu dava mutlaka yeniden görülmelidir” dedi. Dava sonrası kimsenin ceza almadığını vurgulayan Toraman, “Bu davadan kimse ceza almadı. Hiçbir şey için geç değil. 33 kişinin vahşice katledilmesinden bahsediyoruz. Adalet Bakanlığı bu olaya el atmalı ve yeniden yargılama yolunu açmalıdır” şeklinde konuştu.

Kardeşlik ortamı hedef alındı

Hukukçu Ferhat Çakır ise şunları dile getirdi: “Başbağlar katliamı da Sivas katliamı da aynı karanlık odakların işi. Yeniden yargılama bunu ortaya çıkartacaktır. 90’lı yıllarda hukuk skandalları çok yaşandı. Anayasamıza ‘katliam ve benzeri davalarla ilgili zaman aşımının işlemeyeceğine dair bir hüküm getirildi. Eğer o uygulanırsa dava bütünüyle incelenir. Bu iki elim olayda da Türkiye’nin kardeşlik ortamı hedef alınmıştır. Esas failler ortaya çıkarılmalıdır.” Ülkemizdeki huzur ortamını bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini kaydeden Çakır, “Her iki acı olayı da amasız ve fakatsız lanetleyebilmeliyiz. Birini sahiplenip, diğerini görmezden asla gelmemeliyiz” dedi.

Cevap bekleyen sorular

Görevli ve yetkili Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava niçin 1200 kilometre uzaktaki İzmir DGM’ye nakledildi?

Katliamı 100 kişilik terörist grubunun yaptığı mağdurlarca teyit edilmişken neden sadece 20 kişi gözaltına alındı?

Katliama karıştığı iddia edilenler niçin mağdur yakınlarıyla yüzleştirilmedi?

Teröristler el yazısıyla ‘Sivas’ın intikamı alındı’ yazısı bıraktığı halde, katliamın Sivas’la bağlantısı neden araştırılmadı?

Olay yeri incelemesi neden profesyonel ekipler yerine, bölgeye sevk edilen askerlere yaptırıldı? Delillerin karartılmasına neden müsaade edildi?

Olay yerinde bulunan mermi kovanlarına neden balistik inceleme yapılmadı?

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, 28 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK’nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar katliamının acısı dinmiyor. Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK’lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi. Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı. Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.

Hafızalarından silemiyorlar

Katliamın acısının ilk günkü gibi taze olduğu köyde, yaşayanlar, 28 yıl önce yaşadıklarını ve acılarını hafızalarından silemiyor. Köyde, şehit edilenler her yıl olayın yaşandığı tarihte törenle anılıyor. Özellikle yaz aylarında köylerine gelen vatandaşlar, şehitlikte dua ediyor. Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar köyünün muhtarı Ali Akarpınar, köyün bir gecede küle döndüğünü söyledi. Akşam namazı sırasında yaklaşık 80 ila 100 kişilik terörist grubunun köye geldiğini ifade eden Akarpınar, şöyle konuştu:

Altınlarını gasbedip diri diri yaktılar

“Terör grubu bizleri camiden alıp toplantı yapacaklarını söylediler. Bizi şu anda bulunduğumuz o mera alanına getirdiler. Diğer bir grup da tabii bizim haberimiz yok, evleri yakıp talan ediyorlar. Bayanları toplayıp ziynet eşyalarına varıncaya kadar almışlar. Takriben yarım saat süreyle örgüt propagandalarını yapmışlardı. Daha sonra üzerimize kurşun yağdırdılar. Bu gördüğünüz alanda 27 köylüm, yüzlerce mermiyle can verdi. 33 kişiden birini, köyün ortasında vurdular, 5 kişi de evlerinde diri diri yakılarak can verdi.”

Köydeki yangın 2 ay sönmedi

Akarpınar, katliamdan yaralı kurtulduğunu belirterek, hastanedeki tedavisi sonrası 2 ay sonra köyüne geri döndüğünü aktardı. Taburcu olup köye geldiğini anlatan Akarpınar, “İki ay tedavi gördüğüm hastaneden çıktıktan sonra 5 Eylül 1993’te köye geldim ve hâlâ yangın sönmemişti. Köy, dozerlerle dümdüz edilmişti. Evimizin içinde kalan eşyamızı da hiçbir şey de alamadık” ifadelerini kullandı.

Babamı, ağabeyimi kaybettim

Katliamda babasını, ağabeyini ve birçok yakınını kaybeden köylülerden Ali Akpınar ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, acının halen içlerinde taze olduğunu dile getirdi. Olaya karışanların cezasını çekmesini istediklerini belirten Akpınar, “28 sene önce şehitlerimiz ahirete gittiler, bizler yaşıyoruz ama hep acı içinde yaşıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hep acı çekiyoruz, her sene... Hiç unutmuyoruz” dedi. Köylülerden Şerif Gül de Başbağlar katliamının planlı yapıldığını anlatarak, kendilerine bu acıyı yaşatanların bulunup cezalandırılmasını istedi.



