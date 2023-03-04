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Yerel 28 şüpheli hakkında işlem
Yerel

28 şüpheli hakkında işlem

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 09:58:00 - 2023-03-04 09:59:09
28 şüpheli hakkında işlem

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 25 Şubat - 3 Mart 2023 tarihleri arasında; Didim, Söke, Germencik, Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında A.E., S.Ö., M.E., S.Y.K., G.I., P.K., A.K., C.A., A.T., M.Ö., C.B., A.G., Z.A., Ö.Ç., T.S., F.Ş., D.G., H.G., S.A., M.A., D.G., H.G., S.A., V.G., T.K., S.İ., Ö.A. ve M.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Faaliyet esnasında durdurulan araç sürücüleri Z.A. ve Ö.Ç. isimli şüphelilere 22 bin 364 TL idari para cezası uygulandı. Uyuşturucu madde ile yakalanan 28 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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