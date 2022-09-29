28 Şubat'ta yapamadıklarını bu sefer tam yapacaklar! Akşener seçilirse darbecilerin kuklası mı olacak?

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Fatig Altaylı'nın programına katılmasını ve orada söylediği sözleri ele aldı. Altaylı'nın 28 Şubat'ın küfürbazı olduğunu belirten Karahasanoğlu, "İyi Parti iktidara gelirse, demek ki Altaylı ile kol kola verip, başörtülü öğrencilere hep birlikte “Fa...” diyecekler.." dedi. Akşener'in 28 Şubat'ta darbeci general tarafından tehdit edildiğini de hatırlatan Karahasanoğlu, Akşener'in bu generalden şikayetçi olmadığını, bugün aynı olayın yaşanması durumunda yine aynısını yapacağını belirtti.



Sözlerinin devamında Akşener'in bu tutumuyla seçmene ihanet ettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, "Darbeciler Akşener’e güveniyor. Akşener de darbecileri seviyor.. Onların salınmalarını istiyor. Seçimde başarılı olurlarsa, 28 Şubat’ta yapamadıklarını, bu sefer tam yapacaklarından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Günün, ayın, yılın, asrın sözü:

“28 Şubat’ta çok vicdanlı hareket ettiniz!”

Muhatap bile şaşırıyor bu söze..

Ama olsun, “7 yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum” diyen Meral Akşener, iktidara gelirlerse, nasıl vicdansızlık yapacaklarını müjdelercesine..

Israrla, 28 Şubat’ın ağzı bozuk küfürbazına destek çıkıyor..

Hani “Fatih Altaylı’yı yeni tanımış” desem..

Değil.. “O dönem sizinle karşıt idik” diye hatırlatıyor..

Ama, başörtülü üniversite öğrencisine “Fa...” diyen küfürbaz adama, “Çok vicdanlı hareket ettiniz” diyor..

“Çok vicdanlı hareket” adına, ne yapmış, onu söyleyemiyor.

Çünkü söylese, sokakta gören bunların hepsinin yüzüne tükürür..

Başörtülü üniversite öğrencisine “Fa...” diyen bir adam, vicdanlı hareket etti ise..

Vicdansız hareket etse ne yapacaktı ki?



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