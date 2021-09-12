"28 Şubat'ta mağdur edildik" diyen CHP'li Gürsel Tekin'den güldüren '12 Eylül' açıklaması!

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Milletin aklıyla dalga geçmeye devam eden CHP'li Gürsel Tekin, AK Parti'nin 12 Eylül Darbesi'ni gerçekleştiren darbecilerden hesap soramadığını iddia etti ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne tiyatro diyen CHP'nin 12 Eylül ile hesaplaşacağını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP'li Gürsel Tekin, her zaman darbecilerle kol kola poz veren partisi için ilginç açıklamalarda bulundu.

"40 yıl önce Türkiye çok acılar yaşadı. Gençlerimizi ve yetişmiş insanlarımız, sürgüne ve işkenceye tabi tutuldu." diyen Gürsel Tekin, "Üstünden neredeyse yarım asır geçmesine rağmen '12 Eylül ile hesaplaşacağız' diyenlerin hiçbiri bugüne kadar 12 Eylül ile hesaplaşamadı. Ama hiç kimse unutmasın bu acıları bal eyleyeceğiz. Ama hesap sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir gün 12 Eylül'ün hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Daha önce de "28 Şubat'ta CHP mağdur edildi" demişti

Gürsel Tekin, daha önce de 28 Şubat post modern darbesinde CHP'nin mağdur edildiğini söyleyerek, "28 Şubat’ta mağdur edilen iki parti var. Biri Sayın Erbakan’ın Refah Partisi, ikincisi CHP’dir. Altını çizerek söylüyorum. CHP mağdur edilmiştir. Her darbe döneminde mağdur edildiği gibi 28 Şubat’ta da cezalandırılmıştır. Barajın altında bırakılmıştır." demişti.