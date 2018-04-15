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"28 Şubat"ta 700 klasör dosya istinafa taşınacak!

Tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin davada, 21 yıl sonra karar açıklandı. 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilirken, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verilmesi tepkilere neden oldu.

15 Nisan 2018 Pazar 15:36
"28 Şubat"ta 700 klasör dosya istinafa taşınacak!

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin davada, 21 yıl sonra karar açıklandı. 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilirken, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verilmesi tepkilere neden oldu. Duruşma salonunda bulunan mağdurlar ve davanın müdahilleri, kararın ardından tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, “FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Penlsilvanya’dan Türkiye’ye getirilmesi halinde yapılan yargılanmada da yaş ve sağlık durumu dikkate alınarak tutuksuz mu yargılanacak? Bu FETÖ hukuku mu?” diye bağırdılar. Öte yandan müebbet ceza alanların tutuksuz yargılanacağı karar sonrası süreçte, yaklaşık 700 klasör dosya itirazların ardından Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi’ne taşınacak ve karar verilecek. Dosyalar daha sonra yargıtaya gidecek.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 15:36
  1. 28 Şubat

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  • irfanbalcıirfanbalcı1 gün önce
    kardeşim siz bunlari müebbet hapse mahkum ettiniz tamam bu ceza alanlar cezaevinde olması gerekmiyormu.yoksa bizmi yanlış anlıyoruz.yoksa sistemmi degiştl.
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