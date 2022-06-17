28 Şubat’ın orkestra şefinin 7. ölüm yıldönümü

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Başörtülü kızların eğitim hakkının elinden alınmasına göz yuman Demirel, başörtülülerin üniversite okumak için Arabistan’a gitmesini önermişti. Aynı dönemde bir klasik konser sırasında “İşte çağdaş Türkiye” diye Batı’ya olan hayranlığını pervasızca sarf eden Demirel, Merve Kavakçı’nın başörtülü olarak TBMM’ye gelmesini ise “Dine aykırı, ajanlık, provokatörlük, bölücülük, rejime başkaldırı” olarak nitelendirmişti. Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015’te solunum enfeksiyonu ve kalp yetmezliği sebebiyle 91 yaşında ölmüştü.