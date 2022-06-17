  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 28 Şubat’ın orkestra şefinin 7. ölüm yıldönümü
Gündem

28 Şubat’ın orkestra şefinin 7. ölüm yıldönümü

Morrison lakabıyla bilinen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölümünün 7. yıldönümü. Müslümanların ağır işkencelere tabi tutulduğu 28 Şubat sürecinde milleti yalnız bırakan, başörtülü kızların hakkını çiğneyen Demirel, “6 kez gidip 7 kez geldiği” başbakanlık dönemlerinde, Türkiye’ye yokluk ve sefaletten başka bir şey yaşatmadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 09:24:00 -
28 Şubat’ın orkestra şefinin 7. ölüm yıldönümü

HABER MERKEZİ

Başörtülü kızların eğitim hakkının elinden alınmasına göz yuman Demirel, başörtülülerin üniversite okumak için Arabistan’a gitmesini önermişti. Aynı dönemde bir klasik konser sırasında “İşte çağdaş Türkiye” diye Batı’ya olan hayranlığını pervasızca sarf eden Demirel, Merve Kavakçı’nın başörtülü olarak TBMM’ye gelmesini ise “Dine aykırı, ajanlık, provokatörlük, bölücülük, rejime başkaldırı” olarak nitelendirmişti. Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015’te solunum enfeksiyonu ve kalp yetmezliği sebebiyle 91 yaşında ölmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23