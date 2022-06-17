28 Şubat’ın orkestra şefinin 7. ölüm yıldönümü
Morrison lakabıyla bilinen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölümünün 7. yıldönümü. Müslümanların ağır işkencelere tabi tutulduğu 28 Şubat sürecinde milleti yalnız bırakan, başörtülü kızların hakkını çiğneyen Demirel, “6 kez gidip 7 kez geldiği” başbakanlık dönemlerinde, Türkiye’ye yokluk ve sefaletten başka bir şey yaşatmadı.
HABER MERKEZİ
Başörtülü kızların eğitim hakkının elinden alınmasına göz yuman Demirel, başörtülülerin üniversite okumak için Arabistan’a gitmesini önermişti. Aynı dönemde bir klasik konser sırasında “İşte çağdaş Türkiye” diye Batı’ya olan hayranlığını pervasızca sarf eden Demirel, Merve Kavakçı’nın başörtülü olarak TBMM’ye gelmesini ise “Dine aykırı, ajanlık, provokatörlük, bölücülük, rejime başkaldırı” olarak nitelendirmişti. Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015’te solunum enfeksiyonu ve kalp yetmezliği sebebiyle 91 yaşında ölmüştü.