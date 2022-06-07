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Medya 28 Şubat'ın Ali Kırca'sının son hali şok etti!
Medya

28 Şubat'ın Ali Kırca'sının son hali şok etti!

Özellikle 28 Şubat sürecinde ATV Ana Haber'de olan Ali Kırca, genç bir kadınla otel odasında cinsel ilişki görüntülerinin sızmasının ardından piyasadan çekilmişti. Bir süreliğine Show TV Ana Haber'e geri dönse de eski günlerini arattı ve kendi köşesine çekildi. Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 11:09:00 -
28 Şubat'ın Ali Kırca'sının son hali şok etti!

Özellikle 28 Şubat sürecinde ATV Ana Haber'de fırtınalar estiren Ali Kırca, genç bir kadınla otel odasında cinsel ilişki görüntülerinin sızmasının ardından piyasadan çekilmişti. Bir süreliğine Show TV Ana Haber'e geri dönse de eski günlerini arattı ve kendi köşesine çekildi. Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü haber spikeri Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı. Otel odasında genç bir kadınla birlikte olduğu görüntülerin ardından neredeyse medya piyasasından silinen Ali Kırca, kısa süreliğine Show TV ekranlarına dönse de tutunamayıp köşesine çekilmişti. Kırca, yıllar sonra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti ve oradan çıkan görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

Ali Kırca için hayat cinsel ilişki görüntülerinin internete düşmesiyle değişmeye başladı. Ali Kırca önce ekranlardan çekildi sonra İstanbul Boğazı'na nazır villasının inşaatında asansör boşluğuna düşmesiyle gündeme geldi.

Kırca Bundan bir süre sonra Show TV ekranlarına dönse de eski günlerini mumla arattı ve tekrar köşesine çekilmek zorunda kaldı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitiren Ali Kırca yazdığı kitaplarla ara sıra gündeme gelse de eski günlerini arattı.

En son evine giren hırsızlarla gündeme gelen ünlü gazeteci Ali Kırca, hırsızlık haberinin ardından sessizliğe bürünmüştü. Kırca'nın yeni fotoğrafında bir hayli yaşlandığı ve yıprandığı görüldü.

Ali Kırca'nın gündem olan fotoğrafı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyareti sırasında çekildi. Ali Kırca, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

 

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Kırca'nın Türkiye'de haber sunuculuğu denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer aldığını söyledi.

 

 

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