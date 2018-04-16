"28 Şubat'ı hafife almayın"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesi'nce Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat davası kararlarının yüreklerde ki yangını söndürmediğini söyledi.

"HAFİFE ALMAYIN"

Yalçın Memur-Sen'in 26 yıllık geçmişinde başlarını öne eğdirecek hiçbir leke bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkede soldaki sendikalar 12 Mart muhtırasında muhtıracıları destekleyen bildiri yayınladılar. Sağdakiler 12 Eylül darbe hükümetine bakan verdi ve 'Sadece oraya üye olabilirsiniz.' diye Kenan Evren talimat verdi. Diğer sendikalar nasibini aldı. 28 Şubat'ta örgütlü yapıların 5'i birden sokağa çekildi ve bir hükümet onun üzerinden yıkıldı. 28 Şubat hadisesini hafife almayın. Dava uzun süredir devam ediyordu. Dün belli mahkumiyetlerle sonuçlandı ama yürekler henüz rahatlamadı. Nerede sivil çete, nerede karargah medyası tetikçiler? Nerede milletin inancıyla, değerleriyle dalga geçenler, nerede şubat soğuğunda boncuk boncuk ter döktüren sivil ayaklar, nerede gazeteci kılıklı tetikçiler?"